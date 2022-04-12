Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı - Son Dakika
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Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

12.04.2022 20:53
Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı

Tekirdağ semalarında tur atan kargo uçağı tedirginliğe neden olurken gerçek sonra ortaya çıktı.

Tekirdağ semalarında tur atan kargo uçağı tedirginliğe neden olurken gerçek sonra ortaya çıktı. Teknik arızası bulunan uçağın iniş yapmak için yakıtını bitirmesi gerektiği için tur attığı öğrenildi.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'ndan Londra'ya doğru kalkış yapan kargo uçağı bir süre sonra Bulgaristan üzerinden dönüşe geçerek Tekirdağ semalarında tur atmaya başladı. Şehir üzerinde zaman zaman alçak uçuş yapan kargo uçağının yaklaşık 10 defa tur attığını gören bazı vatandaşlar, tedirginlik yaşadı. Uçağın teknik arıza sebebiyle geri döndüğü ve iniş yapmak için yakıtını bitirmesi gerektiği için tur attığı öğrenildi. Uçak, havada 2 saat 25 dakika tur attıktan sonra İstanbul'a yöneldi. - TEKİRDAĞ

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Atatürk Havalimanı, İstanbul, Tekirdağ, Londra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ semalarında tedirgin eden kargo uçağı - Son Dakika
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