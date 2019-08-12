TEKİRDAĞ ŞENTOP, TEKİRDAĞ'DA BAYRAMLAŞMA TÖRENİNE KATILDI
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:16 Kaynak: DHA
Tekirdağ Milletvekili TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valiliği'nin düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Tekirdağ Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İYİ Parti Milletvekili Enez Kaplan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe belediye başkanları protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Alanda sıraya girenlerle tek tek bayramlaşan Şentop, ardından bir çay bahçesinde protokol ve vatandaşlarla çay içip sohbet etti.
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