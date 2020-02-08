Tekirdağ şentop, uçak kazasında ölen diş hekiminin ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Tekirdağ şentop, uçak kazasında ölen diş hekiminin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

6 saat önce

Şentop, uçak kazasında ölen diş hekiminin ailesine taziye ziyaretinde bulunduTBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın (30), ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şentop, uçak kazasında ölen diş hekiminin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın (30), ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında ölen 3 yolcudan diş hekimi Zehra Bilgi Koşar, dün memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberinde AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel,Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile birlikte Malkara'ya giderek, Koşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şentop'u Koşar'ın annesi Zülfiye, babası Cemil ile eşi Gökhan Koşar, karşıladı. Ziyaret sırasında anne Koşar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. TBMm Başkanı Şentop, başsağlığı dilediği aile ile bir süre görüştü.

Tekirdağ şentop, uçak kazasında ölen diş hekiminin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Mustafa Şentop, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 06:15 Kaynak: DHA
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