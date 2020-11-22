Tekirdağ sessizliğe büründü - Son Dakika

Tekirdağ sessizliğe büründü

TEKİRDAĞ - Tüm yurtta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20: 00 itibariyle başladı. Tekirdağ'da sokaklar sessizliğe bürünürken kısıtlamanın başlamasından önce vatandaşlar evlerine koştu.

Tüm yurtta genel sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Tekirdağ'da vatandaşlar 20: 00den önce evlerine döndü. Tekirdağ'da sokaklar sessizliğe bürünürken, restoranlar paket servis işlemlerine devam ettiler. Sokağa çıkma kısıtlaması 05: 00e kadar devam edecek