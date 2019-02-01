Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Seyir Halinde Alev Alan Otomobil Yandı

Tekirdağ Seyir Halinde Alev Alan Otomobil Yandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, dün gece Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu ilçesine giden Özkan Eren yönetimindeki 59 TC 519 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü Eren otomobili yol kenarına çekerek araçtan çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Güncel
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