Tekirdağ Seyir Halinde Alev Alan Otomobil Yandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.
Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde seyir halinde motor kısmından alev alan otomobil kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, dün gece Ergene ilçesine bağlı Velimeşe
Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu
ilçesine giden Özkan Eren
yönetimindeki 59 TC 519 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü Eren otomobili yol kenarına çekerek araçtan çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma
ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:38 Kaynak: DHA
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