TEKİRDAĞ Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu

6 saat önce

Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi olduTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 26 yıl önce seyyar satıcı olarak başladığı kozmetik sektöründe fabrika kurarak bugün 100 kişiye istihdam sağlayan ve 120 ülkeye ihracat yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kırmızıgül,...

Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 26 yıl önce seyyar satıcı olarak başladığı kozmetik sektöründe fabrika kurarak bugün 100 kişiye istihdam sağlayan ve 120 ülkeye ihracat yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kırmızıgül, koronavirüs salgını ile mücadelede kolonya üretimlerini artırdıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 26 yıl önce seyyar olarak kozmetik ürünleri ve kolonya satarak sektöre giren Ayhan Kırmızıgül, bir süre sonra atölye kurarak, üretime başladı. Daha sonra işi geliştiren Kırmızıgül, bugün kurduğu kozmetik fabrikasında 100 kişiye istihdam sağlarken, 120 ülkeye de ihracat yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde kozmetik üretimine ara veren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kırmızıgül, Türk kozmetik sektörünün özellikle son 10- 15 yılda dünyada önemli bir konuma geldiğini söyledi. Koronavirüsle mücadelede özellikle kolonya üretimlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Kırmızıgül, tek sıkıntılarının hammadde olan alkol temini olduğunu dile getirdi. Kırmızıgül, alkol sorunun çözülmesi halinde üretimlerinin daha da artacağını ifade etti.

Toplam 120 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Kırmızıgül, "Sektörde 26 yıllık bir firmayız. Avrupa'nın tamamı, Amerika ve Ortadoğu'ya koronavirüs öncesi yüzde 80 ihracatımız devam ediyordu. Ama şu an bir düşüş var, malum salgın nedeniyle. Üretim olarak şu an yüzde 10 kapasitesi ile çalışıyoruz. Şu an ağırlıkla olarak kolonya üretimi yapıyoruz. Son 1,5 ayda kolonya üretimimiz arttı. Ancak alkol sorunumuzu çözebilirsek üretimimiz daha da artacaktır" dedi.

'DIŞ ÜLKELER BİZE ALKOL SATMAK İSTEMİYOR'

Devletin ithalatta vergide düşüş yaparak gerekeni yaptığını söyleyen Kırmızıgül, "Vergi oranını düşürdüler ama dış ülkelerden kimse bize alkol satmak istemiyor. Malum o ülkelerde de virüs çıktığı için kimse alkolü Türkiye'ye satmak istemiyor. Bu da tüm kozmetik camiasını etkiliyor. Dezenfektan ürün üretilmiyor. Kolonyada kullanılan alkol özel bir alkol. Türkiye'de alkol üretimi var ama tıbbi de kullanılıyor. Dezenfekte kullanılıyor. Kozmetik üründe kullanılmıyor. Kozmetik üründe kullanılan alkolde had safhada sıkıntı var. Tüm kozmetik firmaları alkol arıyorlar ama bulamıyorlar. Ülkede üretim olmadığı için herkes de sıkıntı içerisinde" diye konuştu.

"İMKAN VERİLİRSE YÜKLÜ MİKTARDA ÜRETİM YAPABİLİRİZ"

Gerekli imkanların sağlanması halinde hem Türkiye'ye hem de yurt dışına büyük miktarda kolonya üretimi yapabileceklerini belirten Kırmızıgül, "Biz kozmetik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz için fabrikamız çok büyük. Bize imkan verilirse, Türkiye'deki tedarikçi zinciri yanımızda olursa biz de her zaman devletimizin yanında oluruz" diye konuştu.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME TEPKİ

Kırmızıgül, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle kolonyada merdiven altı üretimlerin arttığına dikkat çekerek, "Merdiven altı üretici çoğalmış durumda. Yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapıyoruz. Otuz günlük üretimimizin iki günü yurt içine veriyoruz, 28 gününü ise ihraç ediyoruz" diye konuştu.

TEKİRDAĞ Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu

İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:54 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı! Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!         
18:15
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil         
18:04
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız         
17:47
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz         
17:33
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı         
17:23
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti         
17:14
Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi Altının kilogramı 361 bin liraya yükseldi         
17:10
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı         
17:07
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi         
16:53
ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak         
16:46
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı         
16:36
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi         
16:36
Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, gelecek sezon için Kwadwo Asamoah ile anlaşmaya vardı         
16:35
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi         
16:32
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak         
16:24
İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı İstanbul'dan sonra Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı         
16:14
Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:06
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi         
15:48
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü         
15:40
Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak Cinsel içerikli film yıldızı, korona ilacını bulan bilim insanı ile birlikte olacak         
15:39
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı         
15:33
Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla         
15:24
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi 64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi         
15:23
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı         
15:21
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü Mart ayında ikinci el araç satışları düştü         
15:20
Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi Kronik hastalıkları olan 74 yaşındaki Meryemana, koronavirüsü yendi         
15:13
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun         
15:05
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü         
15:02
ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu ABD'de gıda yardımı alabilmek için toplanan vatandaşlar, 6 bin araçlık kuyruk oluşturdu         
15:02
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz         
14:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2020 18:29:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKİRDAĞ Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]