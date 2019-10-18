Son Dakika Haberleri: Tekirdağ sigara izmariti yangın çıkardı
Son Dakika Güncel Tekirdağ sigara izmariti yangın çıkardı

Tekirdağ sigara izmariti yangın çıkardı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigaranın otları tutuşturmasıyla çıktığı değerlendirilen yangın köye sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir araçtan söndürülmeden atılan sigaranın otları tutuşturmasıyla çıktığı değerlendirilen yangın köye sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, İlçeye bağlı Sarnıç Mahallesi'nde gece meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir aracın camından söndürülmeden sigara atıldı. Yanan sigara kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle alevler yükselince yangın yaklaşık 20 dönüm alan üzerine yayıldı. Mahalleli durumu hemen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı.

Yangının seyir halindeki bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığını belirten Sarnıç Mahallesi Muhtarı Kamuran Ünal, Köyümüzde yangın çıktı. Hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdik. İtfaiye ekipleri hemen geldi. Çok şükür söndürdü. Yangın 15 dönüm üzeri otluk bir alanda etkili oldu. Sanıyoruz buradaki baraja balık tutmaya gelenler sigara attılar yangın o yüzden çıktı yangın. Başka türlü çıkacağını zannetmiyoruz dedi.

Tekirdağ sigara izmariti yangın çıkardı

Tekirdağ, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 01:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 ton kaçak tütünle yakalanan zanlılardan ilginç savunma: Kalabalık aileyiz, kullanıyoruz
Afyonkarahisar bir ayda yaşadıkları 3 ev, köy odası yandı, şimdi elbiseleri kendi kendine alev... Akıllara durgunluk veren olay...Gizemli yangınlar peşlerini bırakmıyor Ukraynalı turist 200 bin liralık elektronik sigarayla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:30:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tekirdağ sigara izmariti yangın çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]