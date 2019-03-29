Tekirdağ Sigaradan Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybettiTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan Mehmet Şiringöl(47), elinde sigara ile uyuması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.

Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yalnız yaşayan Mehmet Şiringöl(47), elinde sigara ile uyuması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.



Olay, gece yarısı Cemaliye Mahallesi Şehit Astsubay Çavuş Arif Çekiççioğlu Sokak üzerinde bulanan tek katlı evde meydana geldi. Yalnız yaşayan Mehmet Şiringöl, iddiaya göre gece yağında sigara içirken uykuya daldı. Bir süre sona sigaranın ateşini yatağı tutuşturunca evde yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinlerinin bildirdiği itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri yanan yatağın altında Mehmet Şiringöl'ün cansız bedenini buldu. Olay yerinde yapılan incelemede Şiringöl'ün gece yatakta sigara içerken uyuya kaldığı belirlendi. Savcı ve polisin incelemesinin ardından Şiringöl'ün cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturuma sürüyor.

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