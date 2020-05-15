Tekirdağ sınırındaki tarlalarda, jandarmadan motosikletli denetim - Son Dakika

İSTANBUL'dan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Tekirdağ'daki yazlıklarına gitmek için yola çıkanlardan izin belgesi olmayanlar, geri çevrildi. Tarla yollarını kullanarak, geçmek isteyenleri ise motosikletli jandarma timleri yakaladı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgını nedeniyle seyahatin kısıtlandığı illerden Tekirdağ'da, bu uygulama kaldırıldı. Bunun üzerine seyahat kısıtlamasının sürdüğü İstanbul'dan birçok kişi, Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gitmek için yola çıktı. Yazlıkçılar, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesine sınır İstanbul'un Silivri ilçesi Gümüşyaka Mahallesi'ndeki uygulama noktasında, jandarma ve polis ekipleri tarafından durduruldu. Jandarma ekipleri, seyahat belgesi bulunmadan Tekirdağ'a giriş yapmak isteyenleri geri çevirdi, olanların ise geçişlerine izin verildi.

Tekirdağ'a daha önce kaçak olarak gelmek isteyenlerin kullandığı ekili tarlaların da çiftçiler tarafından yollarının kazıldığı ve geçişin engellendiği görüldü. İstanbul'da yaşayanların seyahat belgesi almadan Tekirdağ'a gelmek için yine tarla yollarını kullanmaya başlaması üzerine Marmara Ereğlisi Jandarma Komutanlığı ile İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilin sınırında devriye görevini artırdı. İstanbul jandarması, kaçak geçenlerin kullandığı tarlalarda motosikletle devriye görevi yürütürken, Tekirdağ jandarması da kendi bölgesinde geçilebilecek tarlalarda devriye gezdi. Jandarma ekipleri, kaçak geçiş yapmak isterken yakaladıkları kişilere 3 bin 180 liralık para cezası uyguladı.

JANDARMANIN GİTMESİNİ BEKLEDİLER

Öte yandan birçok sürücü, jandarma ekiplerini görünce tarlalardan geri dönerek, bölgeden uzaklaştı. Bazı sürücülerin ise jandarmanın bölgeden ayrılmasının ardından tarla yollarını kullandığı görüldü.