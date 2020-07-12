TEKİRDAĞ Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı

Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldıTEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, hayatlarını birleştiren Ülker ve Yusuf Takak çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda yapıldı.

Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı

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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, hayatlarını birleştiren Ülker ve Yusuf Takak çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda yapıldı. Düğünde takılar gelin- damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere ara verilmesinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğünlere, sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verildi. Son günlerde düğünlerde takıların gelin-damat yerine cansız mankenlere takılması uygulamasının benzeri Tekirdağ'ın Saray ilçesinin Pazarcık Mahallesi'nde Ülker ve Yusuf Takak çiftinin düğününde yaşandı. Çift açık alanda yapılan düğünlerine gelen misafirler için dezenfektan dağıtırken, takılar da cansız mankenlere takıldı.

Uygulamanın sağlıklı olacağını belirten damat Yusuf Katak, "Haberleri izledik, böyle uygulamanın çok sağlıklı olacağını düşündük. Biz de cansız manken kullanma kararı aldık. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gayet güzel kullanışlı bir sistem. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Koronavirüs, Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 13:12 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ Sokak düğününde de takılar cansız mankenlere takıldı - Son Dakika
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