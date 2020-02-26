Tekirdağ sokak hayvanlarına müzikle yaklaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ sokak hayvanlarına müzikle yaklaşıyor - Son Dakika

Tekirdağ sokak hayvanlarına müzikle yaklaşıyor

6 saat önce

Sokak hayvanlarına müzikle yaklaşıyorİSTANBUL Silivri'de, bir tekstil fabrikasında çalışan ve boş zamanlarında sokaklarda klarnet çalarak çalan Ferdi Çek (26), barınaktaki hayvanlarını da ziyaret ederek, onlara konser veriyor.

Sokak hayvanlarına müzikle yaklaşıyor

İSTANBUL Silivri'de, bir tekstil fabrikasında çalışan ve boş zamanlarında sokaklarda klarnet çalarak çalan Ferdi Çek (26), barınaktaki hayvanlarını da ziyaret ederek, onlara konser veriyor. Çek, "Sokakta müzik yapıyorum boş zamanlarımı böyle değerlendiriyorum. Aslında hayvanlara dokunmak için sokağa çıktım. Biraz da farkındalık yaratmak istedim onlar için. İnşallah hayvanlar için her şey iyi olur" dedi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan ve boş zamanlarında sokaklarda klarnet çalarak müzik yapan Ferdi Çek, son dönemlerde sokak hayvanlarına müzik yapmaya başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerini gezerek sokakta müzik yaparken, sokak hayvanlarıyla tanıştığını söyleyen Çek, "Onlara sokakta klarnet çalarak müzik yaptım. Müzikten çok hoşlanmaları üzerine, boş zamanlarımda artık sokaklara çıkıp onlara müzik yapıyorum" dedi.

'ASLINDA HAYVANLARA DOKUNMAK İÇİN SOKAĞA ÇIKTIM'

Sokaktaki hayvanların yanı sıra barınakları da ziyaret eden Çek, buradaki hayvanlara da klarnetiyle müzik yapıyor. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Belediye Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Çek, buradaki hayvanlara yaklaşık 30 dakika klarnetiyle konser verdi. Çek, "Ben sokak müzisyeniyim. Sokakta müzik yapıyorum boş zamanlarımı böyle değerlendiriyorum. Aslında hayvanlara dokunmak için sokağa çıktım. Birazda farkındalık yaratmak istedim onlar için. İnşallah hayvanlar için her şey iyi olur. Çünkü, günümüzde onları önemsemeyenler var, onları istemeyenler var. Ben onlara tamamen müzikle yaklaşmak istedim. Onları seviyorum. Barınaktayız, onların burada ne halde olduklarını görmek için geldim. Onlara müzik yaptım. Günümüzde görüyorum bazen sevgi küçük bir sevgi. Dedim insanlara; çalıyorum tabi ama hayvanlara çalmak lazım diye düşündüm. Onların ihtiyacı olduğunu düşündüm" diye konuştu.

Tekirdağ sokak hayvanlarına müzikle yaklaşıyor

Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:24 Kaynak: DHA
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