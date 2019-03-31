Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Son

Tekirdağ Son

2 saat önce

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.360Toplam Seçmen : 750.441Açılan Sandık : 441Açılan Sandık Oranı : % 18,69Kullanılan Oy : 119.598Geçerli Oy : 117.626Katılım Oranı : % 15,94PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPKADİR ALBAYRAK% 50,2659.115AK PARTİMESTAN ÖZCAN% 44,6752.546HDPŞADİ ÖZDEMİR% 2,462.890DİĞER% 1,471.

Tekirdağ Son, System.String[]
BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.360
Toplam Seçmen : 750.441
Açılan Sandık : 441
Açılan Sandık Oranı : % 18,69
Kullanılan Oy : 119.598
Geçerli Oy : 117.626
Katılım Oranı : % 15,94


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKADİR ALBAYRAK% 50,2659.115
AK PARTİMESTAN ÖZCAN% 44,6752.546
HDPŞADİ ÖZDEMİR% 2,462.890
DİĞER% 1,471.725
DSPMEHMET YAMAN% 0,52607
SAADET PARTİSİFETİ PEHLİVAN% 0,4470
DPHAMZA ŞAHİN% 0,09100
VATAN PARTİSİKADRİ KARAOĞLU% 0,0553
BTPİLYAS SABANCI% 0,0451
TKPMEHMET BAYIRLI% 0,0450
TUNCAY SAĞIROĞLUTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,0219
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 12,12
Katılım Oranı : % 82,19


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 50,825.602
AK PARTİSÜLEYMAN KOZUVA% 43,974.847
HDPBARIŞ KIRMIZITAŞ% 2,31255
DİĞER% 1,76194
DSPMETİN DÖNMEZ% 0,5156
SAADET PARTİSİEROL KAYA% 0,2629
BBPYILMAZ BULUT% 0,2224
BTPFATİH IRMAK% 0,1516
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 2,14
Katılım Oranı : % 79,34


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 54,971.627
AK PARTİSERKAN ERCİLİ% 38,991.154
İYİ PARTİERKAN DÜZENLİ% 4,02119
HDPCEYLAN DENİZ ADIYAMAN% 1,2537
DİĞER% 0,7121
TKPİBRAHİM ÇEVİK% 0,031
BBPİSMAİL CEYLAN% 0,031
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 2,84
Katılım Oranı : % 73,6


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRASİM YÜKSEL% 57,52574
AK PARTİHAMDİ SARIER% 35,37353
DSPBORA KÜÇÜKÇETİN% 6,2162
HDPERKAN ATALAY% 0,99
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 21
Katılım Oranı : % 85,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİOSMAN İNAN% 49,892.371
CHPFEHMİ ALTAYOĞLU% 49,522.353
DPARİF YALÇIN% 0,5928
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 0,42
Katılım Oranı : % 79,71


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 58,71155
CHPİRFAN MANDALI% 37,599
DİĞER% 2,276
HDPİBRAHİM YAVUZ% 1,524
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 1,22
Katılım Oranı : % 90,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 52,39197
CHPULAŞ YURDAKUL% 47,34178
SAADET PARTİSİENES KİREMİTCİ% 0,271
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 3,12
Katılım Oranı : % 90,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİBRAHİM UYAN% 38,97205
AK PARTİMİTHAT SOYLU% 38,4202
DSPHİKMET ATA% 19,96105
DİĞER% 2,6614
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 18,67
Katılım Oranı : % 86,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNEBİ TEPE% 48,181.537
MHPALİ İNAN% 42,71.362
İYİ PARTİZÜLKÜF İŞLER% 7,46238
SAADET PARTİSİTARIK EĞCİN% 0,619
DPKADRİ ARDA% 0,619
DİĞER% 0,4715
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 2,12
Katılım Oranı : % 83,52


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 53,18946
CHPMEHMET EKREM EŞKİNAT% 39,85709
DİĞER% 3,8268
HDPKASIM GÜR% 1,5227
DSPSEÇKİN YUNUSOĞLU% 0,5610
BBPMÜCAHİT ÇALGIN% 0,458
SAADET PARTİSİATAKAN YAŞAR% 0,285
VATAN PARTİSİÖZKAN İNCİ% 0,285
BTPKEMAL İŞCAN% 0,061
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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