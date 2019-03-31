Tekirdağ Son
2 saat önce
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık : 2.360Toplam Seçmen : 750.441Açılan Sandık : 441Açılan Sandık Oranı : % 18,69Kullanılan Oy : 119.598Geçerli Oy : 117.626Katılım Oranı : % 15,94PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPKADİR ALBAYRAK% 50,2659.115AK PARTİMESTAN ÖZCAN% 44,6752.546HDPŞADİ ÖZDEMİR% 2,462.890DİĞER% 1,471.
BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
| :
|2.360
|Toplam Seçmen
| :
|750.441
|Açılan Sandık
| :
|441
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 18,69
|Kullanılan Oy
| :
|119.598
|Geçerli Oy
| :
|117.626
|Katılım Oranı
| :
|% 15,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|KADİR ALBAYRAK
|% 50,26
|59.115
|AK PARTİ
|MESTAN ÖZCAN
|% 44,67
|52.546
|HDP
|ŞADİ ÖZDEMİR
|% 2,46
|2.890
|DİĞER
|% 1,47
|1.725
|DSP
|MEHMET YAMAN
|% 0,52
|607
|SAADET PARTİSİ
|FETİ PEHLİVAN
|% 0,4
|470
|DP
|HAMZA ŞAHİN
|% 0,09
|100
|VATAN PARTİSİ
|KADRİ KARAOĞLU
|% 0,05
|53
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,04
|51
|TKP
|MEHMET BAYIRLI
|% 0,04
|50
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,02
|19
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇERKEZKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 12,12
|Katılım Oranı
| :
|% 82,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 50,82
|5.602
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN KOZUVA
|% 43,97
|4.847
|HDP
|BARIŞ KIRMIZITAŞ
|% 2,31
|255
|DİĞER
|% 1,76
|194
|DSP
|METİN DÖNMEZ
|% 0,51
|56
|SAADET PARTİSİ
|EROL KAYA
|% 0,26
|29
|BBP
|YILMAZ BULUT
|% 0,22
|24
|BTP
|FATİH IRMAK
|% 0,15
|16
ÇORLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 2,14
|Katılım Oranı
| :
|% 79,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 54,97
|1.627
|AK PARTİ
|SERKAN ERCİLİ
|% 38,99
|1.154
|İYİ PARTİ
|ERKAN DÜZENLİ
|% 4,02
|119
|HDP
|CEYLAN DENİZ ADIYAMAN
|% 1,25
|37
|DİĞER
|% 0,71
|21
|TKP
|İBRAHİM ÇEVİK
|% 0,03
|1
|BBP
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,03
|1
ERGENE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 2,84
|Katılım Oranı
| :
|% 73,6
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 57,52
|574
|AK PARTİ
|HAMDİ SARIER
|% 35,37
|353
|DSP
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 6,21
|62
|HDP
|ERKAN ATALAY
|% 0,9
|9
HAYRABOLU
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 21
|Katılım Oranı
| :
|% 85,9
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 49,89
|2.371
|CHP
|FEHMİ ALTAYOĞLU
|% 49,52
|2.353
|DP
|ARİF YALÇIN
|% 0,59
|28
KAPAKLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0,42
|Katılım Oranı
| :
|% 79,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİN
|% 58,71
|155
|CHP
|İRFAN MANDALI
|% 37,5
|99
|DİĞER
|% 2,27
|6
|HDP
|İBRAHİM YAVUZ
|% 1,52
|4
MALKARA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 1,22
|Katılım Oranı
| :
|% 90,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 52,39
|197
|CHP
|ULAŞ YURDAKUL
|% 47,34
|178
|SAADET PARTİSİ
|ENES KİREMİTCİ
|% 0,27
|1
MARMARAEREĞLİSİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 3,12
|Katılım Oranı
| :
|% 90,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İBRAHİM UYAN
|% 38,97
|205
|AK PARTİ
|MİTHAT SOYLU
|% 38,4
|202
|DSP
|HİKMET ATA
|% 19,96
|105
|DİĞER
|% 2,66
|14
MURATLI
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 18,67
|Katılım Oranı
| :
|% 86,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NEBİ TEPE
|% 48,18
|1.537
|MHP
|ALİ İNAN
|% 42,7
|1.362
|İYİ PARTİ
|ZÜLKÜF İŞLER
|% 7,46
|238
|SAADET PARTİSİ
|TARIK EĞCİN
|% 0,6
|19
|DP
|KADRİ ARDA
|% 0,6
|19
|DİĞER
|% 0,47
|15
SARAY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
SÜLEYMANPAŞA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 2,12
|Katılım Oranı
| :
|% 83,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 53,18
|946
|CHP
|MEHMET EKREM EŞKİNAT
|% 39,85
|709
|DİĞER
|% 3,82
|68
|HDP
|KASIM GÜR
|% 1,52
|27
|DSP
|SEÇKİN YUNUSOĞLU
|% 0,56
|10
|BBP
|MÜCAHİT ÇALGIN
|% 0,45
|8
|SAADET PARTİSİ
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,28
|5
|VATAN PARTİSİ
|ÖZKAN İNCİ
|% 0,28
|5
|BTP
|KEMAL İŞCAN
|% 0,06
|1
ŞARKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:02 Kaynak: AA
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