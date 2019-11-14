Tekirdağ sporda marka şehir olacak

Tekirdağ Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, Tekirdağ'ı sporda marka bir şehir haline getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Üzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tekirdağ adının, farklı spor branşlarında ki başarılarla da bütün Türkiye'de duyulması gerektiğini ifade etti.

Tekirdağ'da yelken, tekvando, judo gibi branşlarda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcuların olduğunu aktaran Üzgün, "Her spor branşında başarılı sporcularımız var. Bizler de kulüplerimizin ve sporcularımızın yanında yer alarak onlara destek oluyoruz. Tekirdağ sporda aldığı başarılarla adından daha çok söz ettirmeye devam edecek. Şehrimizde ulusal ve uluslararası yarışmalar da düzenleyerek Tekirdağ'ı sporda marka bir şehir haline getirmeye çalışacağız." dedi.

Uçmakdere Mahallesi'nin yamaç paraşütü konusunda çok tercih edildiğini belirten Üzgün, "Bizler burada ulusal ve uluslararası etkinlikler yapmak istiyoruz. Burada faaliyet gösteren Tekirdağ Yamaç Paraşüt Kulübü Başkanı Sadri Özel ile görüşmeler yaptık. Bu konuda neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Bu kulüpte paraşüt pilotu olarak görev yapan milli sporcumuz var. Burada yarışmalar yaparak şehrimizin tanıtımı katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Üzgün, Tekirdağ'da spor turizminin de yapılacak etkinlikler ve uluslararası yarışmalarla daha da canlanacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ'a yamaç paraşütüyle ilgili bir yarışma alacağız. Federasyon ve bakanlıkla gerekli görüşmeleri yaparak senede en az 2 yarışma düzenlemek istiyoruz. Burada yarışmaların düzenlenmesi şehrin tanıtımına çok büyük katkı sunacaktır. Bizim bütün çabamız spor turizmine katkıda bulunmak. Tekirdağ'ın adının sporla duyurması ve buraya daha fazla sporcu çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."