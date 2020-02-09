Tekirdağ stadyum dışından atılan taş, futbolcuyu yaraladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ stadyum dışından atılan taş, futbolcuyu yaraladı - Son Dakika

Tekirdağ stadyum dışından atılan taş, futbolcuyu yaraladı

6 saat önce

Stadyum dışından atılan taş, futbolcuyu yaraladıTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de 1911 Çerkezköyspor ile Vizespor arasında oynanan karşılaşma sırasında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından stadyum dışından sahaya atılan taş, futbolculardan Furkan Şerifoğlu'nun...

Stadyum dışından atılan taş, futbolcuyu yaraladı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Bölgesel Amatör Lig'de 1911 Çerkezköyspor ile Vizespor arasında oynanan karşılaşma sırasında, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından stadyum dışından sahaya atılan taş, futbolculardan Furkan Şerifoğlu'nun başına isabet ederek, yaralanması neden oldu.

Bölgesel Amatör Lig 1'inci grupta 1911 Çerkezköyspor evinde Vizespor'u konuk etti. İki takım taraftarlarının da yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk devresinin uzatma dakikalarında bir pozisyonda sakatlanan 1911 Çerkezköyspor oyuncusu Furkan Şerifoğlu, saha kenarında iken saha dışından atılan taşla yere yığıldı. Başına isabet eden taşla acı içinde kalan ve kendini yere bırakan Şerifoğlu'na ilk müdahaleyi sahada hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Tedavisinin ardından Şerifoğlu, karşılaşmaya kaldığı yerden devam etti.

Polisin dışarıdan taş atan kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürürken, karşılaşmayı 1911 Çerkezköyspor 2-1 kazandı.

Tekirdağ stadyum dışından atılan taş, futbolcuyu yaraladı

Çerkezköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:40 Kaynak: DHA
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