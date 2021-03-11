TEKİRDAĞ Tekirdağ Su Ürünleri Toptancı Hali, törenle açıldı - Son Dakika

Tekirdağ Su Ürünleri Toptancı Hali, törenle açıldı

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali, törenle açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Süleymanpaşa ilçesinde yaptırılan Süleymanpaşa Su Ürünleri Toptancı Hali, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlem alınan açılışa, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile balıkçılar ve davetliler katıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Böyle bir yatırımdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Tabi özlenen bir yatırımdı. Süleymanpaşa ilçesi, deniz hattını çok daha aktif kullanabilecek bir ilçeyken özellikle su ürünleri noktasında çok daha farklı yatırımlara ihtiyaç duymuşken böyle bir yatırım ilçemizde 205 bin, ilimizde 1 milyon, bölgemizde ise yaklaşık 2,5 milyon hemşehrimiz için önemli bir yatırım dedi.

'195 BALIKÇI TEKNEMİZ VAR'

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise Türkiye'nin 3 tarafının denizlerle çevrili bir ülke olduğunu belirterek, 10 bin 576 kilometre sınırları içerisinde 8 bin 373 kilometre deniz sınırı var. İçerideki göletleri, nehirleri her tarafı koyduğunuz zaman 26 milyon hektar su yüzeyine sahip böylesine geniş potansiyeli olan ülkemizde tarım ürünlerinin, avlanmanın ve ihracatın çok önemli bir yer tutması gerekir. Ancak herkesin bildiği gibi maalesef bu avantajımızı çok iyi kullanamıyoruz. Bunun birçok nedeni var. Tekirdağ'ın bir özelliği var; Tekirdağ iki denizle komşu 6 ilden birisi. 135,5 kilometre Marmara Denizi'nden, Saray ilçemizden de 2,5 kilometre Karadeniz'e komşu bir il. Böyle bir yerde de elbette balık üretiminin, balık avının, balıkçılığın çok büyük önem arz etmesi gerekiyor. Biz özellikle buradan hareket ederek bu yatırımı gerçekleştirdik. Şimdi şunu arz etmek istiyorum. Tam 195 balıkçı teknemiz var, bunun 11 tanesi göletlerde, 184 tanesi de denizlerde. Böyle bir avantajımız var. 1538 kayıtlı balıkçımız, 7 bin 722 de amatör balıkçımız var. 9 bin 291 balıkla iştigal eden, ayrıca bunlara ilave arkadaşlarımız var. Ayrıca bunlara ilave olarak amatör olta balıkçılığını koyduğunuz zaman ve bu balıkçı esnafı olarak perakende satan, burada çalışan bütün bu arkadaşları koyduğunuz zaman Tekirdağ ciddi boyutta su ürünleri konusunda etkin bir yer işgal ediyor. Bu gerçekten hareketle bu çalışmaya başladık diye konuştu.

Açılışın ardından ilk balık mezadı CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel arasında gerçekleştirildi.