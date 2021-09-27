Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına Bağlı Tesislerde Kullanılan Pompaların Bakımı İçin Yedek Parça Alım İşi - Son Dakika
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Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına Bağlı Tesislerde Kullanılan Pompaların Bakımı İçin Yedek Parça Alım İşi

27.09.2021 11:08

Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 30/09/2021-11: 00 Yenice İ. B. A. A. T, Çorlu Ergene İ. B. A. AT. ve Çerkezköy Kapaklı İ. B. A. A. T. Mevcut Arızalı Pompaların Tamir, Bakım ve Onarımı İçin Mal ve Malzeme Alımı ile Yenice İ. B. A. A.

Doğrudan Temin Tarih ve Saati: 30/09/2021-11: 00 Yenice İ. B. A. A. T, Çorlu Ergene İ. B. A. AT. ve Çerkezköy Kapaklı İ. B. A. A. T. Mevcut Arızalı Pompaların Tamir, Bakım ve Onarımı İçin Mal ve Malzeme Alımı ile Yenice İ. B. A. A. T Çamur Yoğunlaştırma Havuzu Karıştırıcısının Tamir Bakım İşlerine Ait Makine Parçası Alım İşiDİĞER İHALELERDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 30/09/2021-11: 00 Yenice İ. B. A. A. T, Çorlu Ergene İ. B. A. AT. ve Çerkezköy Kapaklı İ. B. A. A. T. Mevcut Arızalı Pompaların Tamir, Bakım ve Onarımı İçin Mal ve Malzeme Alımı ile Yenice İ. B. A. A. T Çamur Yoğunlaştırma Havuzu Karıştırıcısının Tamir Bakım İşlerine Ait Makine Parçası Alım İşiTalepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizason İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığına Bağlı Tesislere SAİSDoğrudan Temin Tarih ve Saati: 28/09/2021-11: 00Talepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanlığı Elektrik Kablosu Mal ATalepte Bulunan Birim İhalenin Adı İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 2022 Yılı 12 Ay Süre İle

Kaynak: Habermetre
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Su ve Kanalizasyon İdaresi, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına Bağlı Tesislerde Kullanılan Pompaların Bakımı İçin Yedek Parça Alım İşi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arıtma Tesisleri Daire Başkanlığına Bağlı Tesislerde Kullanılan Pompaların Bakımı İçin Yedek Parça Alım İşi - Son Dakika
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