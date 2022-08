SÜLEYMANPAŞA ÇOCUK KULÜBÜ'NDE 3 BİN ÇOCUK EĞİTİM ALDI

TEKİRDAĞ Süleymanpaşa Belediyesi'nin yaz aylarında düzenlediği Çocuk Kulübü kurslarına katılan çocuklara mezuniyet töreni düzenlendi. Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Kulübü'nde düzenlenen mezuniyet törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çocuklar, aileleri ve davetliler katıldı. Törende yaz okullarına katılan 250 çocuğa katılım sertifikaları ve madalyaları verildi. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yaz okulları kapsamında 3 binden fazla sayıda çocuğa bir çok branşta eğitim verdiklerini söyledi. Yüksel, "Buradaki rakamlara baktığımda da 250'nin üzerinde her biri birbirinden güzel, yakışıklı çocuğumuz olmuş. Biz elimizden geldiğince çocuklarımızı o sanal mecradan kurtarmaya çalışıyoruz. Bende 3 çocuk babasıyım hemen hemen bunlar yaşında da evlatlarım var, en büyük sorunumuz özellikle cep telefonlarından ve tabletlerden oldu onlardan bir türlü uzak tutamıyoruz. İşte onları uzak tutabilmek için bu tür organizasyonlar gerekiyordu, bu yüzden sağ olsun Sabri başkan önderliğinde gençlik müdürlüğümüz ile birlikte bu organizasyonlar yapılıyor. Emeği geçen bütün hocalarıma teşekkür ediyorum her şey gönüllerince olsun inşallah. Önümüzdeki yıl çok daha güzel, çok daha geniş kapsamlı bir organizasyon yapmayı planlıyoruz her yılda sayıyı arttırarak devam ettiriyoruz. Yeter ki çocuklarımız sanal dostluklardan kurtulsun gerçek dostluklar kursun,yani bizim çocukluğumuzda yaşadığımız sokaklarda rahat rahat oynadığımız ortamı bulsunlar istiyoruz ki o zaman gerçek hayata daha çabuk adapte olabilirler, özgüvenleri daha yüksek boyutta olabilir" dedi.