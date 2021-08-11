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Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Varol: Önümüzdeki pik, aşı olmayanların pandemisi olacak - Son Dakika

Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Varol: Önümüzdeki pik, aşı olmayanların pandemisi olacak

11.08.2021 18:40
Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Varol: Önümüzdeki pik, aşı olmayanların pandemisi olacak, System.String[]

TEKİRDAĞ Tabip Odası Başkanı Dr. Gamze Varol, sonbahar ve kış aylarında rahat bir süreç geçirmek için Temmuz- Ağustos ayındaki aşılamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti.

TEKİRDAĞ Tabip Odası Başkanı Dr. Gamze Varol, sonbahar ve kış aylarında rahat bir süreç geçirmek için Temmuz- Ağustos ayındaki aşılamanın çok önemli olduğuna dikkat çekti. Varol, "Virüse hala inanmayanlar var. Artık önümüzdeki pikte, aşı olmayanların pandemisi olarak adlandırılabileceğini konuşuyoruz maalesef. Aşılanmaya karşı bir tereddüt var. Yan etkilerle ilgili bir tereddüt var. Kulaktan dolma bilgilerle değil, doğru bilgilerle hareket edelim" dedi.

Tekirdağ Tabip Odası tarafından koronavirüs ve aşı ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Dr. Gamze Varol, sonbahar ve kış aylarında rahat bir süreç geçirmek için Temmuz ve Ağustos ayındaki aşılanma sürecinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Vatandaşların kulaktan dolma değil, doğru bilgilerle hareket etmesi gerektiğini söyleyen Varol, araştırmaların özellikle aşısızların ve gençlerin yoğun bakımda olduğunu gösterdiğini belirtti.

'KULAKTAN DOLMA BİLGİYLE DEĞİL, DOĞRU BİLGİYLE HAREKET EDELİM'Virüse halen inanmayanlar olduğunu söyleyen Oda Başkanı Varol, "Bugün itibariyle vaka sayısı 30 binlere yaklaştı, vefat eden yurttaşlarımızın sayısı 124'e erişti. Virüse hala inanmayanlar var. Artık önümüzdeki pikte, aşı olmayanların pandemisi olarak adlandırılabileceğini konuşuyoruz maalesef. Aşılanmaya karşı bir tereddüt var. Yan etkilerle ilgili bir tereddüt var. Kulaktan dolma bilgilerle değil, doğru bilgilerle hareket edelim. Arkadaşımızın, eşimizin, dostumuzun yaşadıklarıyla değil, bilim insanlarının açıklamalarıyla hareket edelim. Aşılananlar, aşılanmayanlara göre şanslı. Sosyal medyada da paylaşılıyor. Bir yoğun bakım araştırması aşılıların yoğun bakımda olmadığı, aşısızların ve gençlerin korona virüsten yoğun bakımda oldukları yönünde. Dolayısıyla pek çok bilimsel araştırmada da ortaya konulduğu gibi. Hastanede yatma, hastalığın ağır seyretmesi, yoğun bakım ihtiyacı duyma, hatta ölüm riski aşı olmayanlarda fazla. Tekirdağ'da ve ülke genelinde insanlarımızı, 'kaygı duyma aşı ol', 'tedirgin olma, aşı ol', 'tereddüt etme aşı ol' ifadelerini de kullanarak sürekli bilgilendiriyoruz" diye konuştu.'AŞI OLMAMA DURUMUNUN ÖZGÜRLÜKLE BİR İLİŞKİSİ YOKTUR'

Tekirdağ Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Didem Gediz Gelegen de aşı tedirginliği ve aşı karşıtlığının birbirinden farklı kavramlar olduğuna dikkat çekti. Gelegen, "Aşılara yönelik tedirginliğin üstesinden bilimsel bilgiyi kamusallaştırarak, yaygınlaştırarak gelebiliriz. Aşı karşıtlığı, felsefi anlamda, bilerek ve isteyerek kötülük yapma hali olarak tanımlanabilir. Meslektaşlarımızı bu kötülüğe ortak olmamaya davet ediyoruz. Aşı olmama durumunun özgürlükle bir ilişkisi yoktur, zira özgürlük kavramının içinde bireyin kendisine ve topluma sorumluluğu bulunmaktadır. Her gün literatüre Kovid-19 ve aşılar hakkında yeni araştırma sonuçları eklenmektedir. Bu anlamda bilimsel bilginin kamu sağlığı kurumları ve sağlık çalışanları tarafından doğrudan çalışanlara ve halka iletilmesi çok kıymetlidir. Kamunun bu bilginin yaygınlaştırılmasında da sorumluluğu bulunmaktadır" dedi.


Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Varol: Önümüzdeki pik, aşı olmayanların pandemisi olacak
Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Varol: Önümüzdeki pik, aşı olmayanların pandemisi olacak

COVIRAN Bereket, Sonbahar, Tekirdağ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Tekirdağ Tabip Odası Başkanı Varol: Önümüzdeki pik, aşı olmayanların pandemisi olacak - Son Dakika


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