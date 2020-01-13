Tekirdağ takla atan araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ takla atan araçta 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ takla atan araçta 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Takla atan araçta 5 kişi yaralandıTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Takla atan araçta 5 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkıp takla atan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorlu, Türkgücü Mahallesi Ziftlik mevkiinde meydana geldi. Özkan Güler yönetimindeki 39 LP 761 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada sürücü Güler'in de arasında bulunduğu araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ takla atan araçta 5 kişi yaralandı

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 08:38 Kaynak: DHA
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