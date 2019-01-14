Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Takla Atan Otomobildeki Baba-Oğul Yaralandı

Tekirdağ Takla Atan Otomobildeki Baba-Oğul Yaralandı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan otomobil takla attı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu orta refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü ile yanındaki babası yaralandı. Keşan'a giden Sadık Durmaz (45) yönetimindeki 42 SN 414 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Sadık Durmaz ile araçta bulunan babası Osman Durmaz (70) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinden Malkara İtfaiye kaza kırım ekiplerince çıkartılan yaralılar ambulanslarla, Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 30 dakika kapatılan karayolu trafiği otomobilin yol üzerinden çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:03 Kaynak: DHA

Keşan, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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