TEKİRDAĞ Takla atan otomobilden sıyrıklarla kurtulan sürücü Allah beterinden korusun - Son Dakika

Takla atan otomobilden sıyrıklarla kurtulan sürücü Allah beterinden korusun

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde kontrolünden çıkan otomobil takla atarak tarlaya uçan ve kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü İbrahim Beyhan (37), 'Allaha şükür takla atan araçtan sağ salim çıktık. Arabanın hiçbir önemi yok bizim için, Allah beterinden korusun dedi.

Kaza, Malkara- Şarköy karayolunun Ballı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şarköy'den Malkara yönüne giden İbrahim Beyhan yönetimindeki 34 ACS 389 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak takla atarak tarlaya uçtu. Ters dönen araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıkan ve kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü İbrahim Beyhan, gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Takla atan otomobilin başında yaptığı kazayı yapkınlarına telefonla bildiren Beyhan, ?Şarköy'e gezmeye geldik. Buradan aileme üzüm aldım. İstanbul'daki aileme üzüm götürüyordum. Ama kısmet olmadı. Karşıda bir kamyon vardı. Karşıdan kamyon üzerimize aniden gelince kamyonu kurtarmaya çalışırken virajı alamadık ve takla attık. Allah beterinden korusun. Yapacak bir şey yok. Yol yardımını aradık ve yol yardımından yardım bekliyoruz. Şu anda trafik polisimiz ve vatandaşlarımız, herkes bizlere yardımcı oluyor. Herkese teşekkür ederim. Allah şükür takla atan araçtan sağ salim çıktık. Arabanın hiçbir önemi yok bizim için. Allah beterinden korusun dedi.