Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

1 saat önce

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ayhan Çakmak(57), yaralandı.

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Ayhan Çakmak(57), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Malkara - Tekirdağ karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ'a giden Ayhan Çakmak yönetimindeki 17 EZ 880 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, orta refüjde bulunan yağmur suyu giderine çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre takla attı. Kazada sürücü Ayhan Çakmak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri ile sevk edildi. Otomobilden çıkartılan sürücü Çakmak, sağlık görevlilerince ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:30 Kaynak: DHA

Malkara, Tekirdağ, Güncel
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