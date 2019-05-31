TEKİRDAĞ TAKLA ATARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
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TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde Mehmet Erçorumlu(22) ile Öykü E.(19) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:06 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı
ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde Mehmet Erçorumlu(22) ile Öykü E.(19) yaralandı.
Kaza, Kapaklı- Saray
karayolunun Yeniköy Mahallesi
girişinde meydana geldi. Saray istikametine giden Mehmet Erçorumlu'nun kullandığı 06 TYJ 52 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yol kenarındaki bariyer ve tabelaya çarpan otomobil taklalar attı. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan Mehmet Erçorumlu ile Öykü E., sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiği bir süre kapanan karayolu, itfaiye ekiplerinin aracı kaldırmasıyla açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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