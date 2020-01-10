Tekirdağ tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı

6 saat önce

Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tamir edildiği sırada viteste çalıştırılması sonucu hareket eden midibüsle işyerinin kapısı arasına sıkışan oto elektrik ustası Özden Yavaş (41) yaralandı.

Tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tamir edildiği sırada viteste çalıştırılması sonucu hareket eden midibüsle işyerinin kapısı arasına sıkışan oto elektrik ustası Özden Yavaş (41) yaralandı.

Olay, Malkara Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. Malkara'da seyir halinde arıza yapan midibüs, tamir için oto elektrik ustası Özden Yavaş'ın sanayideki işyerine getirildi. Özden Yavaş, midibüsün ön kaputunu açıp arızayı gidermek için çalışmaya başladı. Yavaş, park halindeki midibüsün sürücüsünden aracı çalıştırmasını istedi. Viteste çalıştırılan midibüsün hareket etmesi sonucu Yavaş, araçla işyeri kapısı arasında sıkışarak, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağında ve vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Özden Yavaş, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, midibüsün sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Tekirdağ tamir ettiği midibüsle kapı arasına sıkışan usta yaralandı

Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:45 Kaynak: DHA
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