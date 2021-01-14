Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Saray ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Öcal, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla, pandemi sürecinde tarım ve hayvancılıkta yaşanan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Muhtarların taleplerini de dinleyen Öcal'a ziyarette Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan ile Saray Tarım ve Orman Müdürü Seyide Yılmaz de eşlik etti.