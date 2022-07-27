Çiftçilerle bir araya gelen Öcal, ayçiçeğinde görülen çayır tırtılı ile ilgili üreticileri bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öcal, Saray ve Kapaklı ilçelerindeki ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarında 'çayır tırtılı' kontrolleri sürüyor - Son Dakika

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