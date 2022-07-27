Tekirdağ'da ayçiçeği tarlalarında "çayır tırtılı" kontrolleri sürüyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, çayır tırtılına karşı ayçiçeği tarlalarında kontrollerine devam ediyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Öcal, Saray ve Kapaklı ilçelerindeki ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulundu.
Çiftçilerle bir araya gelen Öcal, ayçiçeğinde görülen çayır tırtılı ile ilgili üreticileri bilgilendirdi.
Zararlı ile mücadelenin kontrol altına alındığını belirten Öcal, çiftçilere bereketli bir sezon diledi.
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