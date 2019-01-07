Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurdu

Tekirdağ Tartıştığı Oğlunu Pompalı Tüfekle Vurdu

56 dakika önce

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurduTEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ali Türker, (56), evde tartıştığı oğlu Mustafa Can Türker'i pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı.

Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle vurdu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Ali Türker, (56), evde tartıştığı oğlu Mustafa Can Türker'i pompalı tüfekle vurarak, ağır yaraladı. Baba Türker, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde, Gazi Osman Paşa Mahallesi Sümbül Sokak'taki evde meydana geldi. Ali Türker, tartıştığı oğlu Mustafa Can Türker'i pompalı tüfekle ateş ederek, boynundan yaraladı. Türker, ihbar üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Mustafa Can Türker, ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı fabrika işçisi Ali Türker ise eve gelen polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Ali Türker, tutuklanarak cezaevine konuldu.

'PİŞMAN DEĞİLİM'

Ali Türker'in, ifadesinde; 3 erkek çocuk sahibi olduğunu, müzisyenlik yapan oğlu Mustafa Can'ın sürekli sorunlar çıkardığını, evlerine de ara sıra geldiğini söylediği öğrenildi. Olay gecesi de oğlu Mustafa Can'ın, eve gelip, kendisi ile eşine hakaretler ettiğini anlattığı belirtilen Ali Türker'in "Evi dağıttı, bana ve annesini hakaretler etti. Sinirlerime hakim olamadım, tüfeği alıp, vurdum. Pişman değilim; bana kötü davranıyor, annesine hakaret ediyor. Sonuçta beni, annesini ve kardeşlerini üzüyor. Benim böyle bir evladım yok" dediği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:11 Kaynak: DHA

Çerkezköy, Ali Türker, 3. Sayfa
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