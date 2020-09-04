TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop Çok sınırlı olarak, belli suçlara idam cezası olmalı - Son Dakika

TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop Çok sınırlı olarak, belli suçlara idam cezası olmalı

TBMM Başkanı Şentop: Çok sınırlı olarak, belli suçlara idam cezası olmalıTBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması kanaatindeyim" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Çok sınırlı olarak, belli suçlara idam cezası olmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması kanaatindeyim" dedi.

Tekirdağ'daki programları kapsamında Marmara Ereğlisi ilçesine gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, adliye binası açılış törenine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Şentop, gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu.

'BELİRLİ SUÇLARA İDAM CEZASININ BULUNMASI KANAATİNDEYİM'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği belirli suçlara yönelik idam cezasının getirilmesi açıklamasının sorulması üzerine Şentop, Türkiye'de belirli suçlara idam cezasının gelmesi önemli olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bu konuda ben şahsi görüşümü ifade edeyim. Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması kanaatindeyim. Bunlardan bir tanesi taammüden en eski tabirle tasarlayarak adam öldürme, vahşice adam öldürme suçları, bir de özellikle küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırla olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim. Bu konuda çalışmalar da yaptım. Tabi bu konuda cezanın gelebilmesi için bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var. Bunlarla ilgili de yeniden değerlendirme yapılması gerekir. Takdir parlamentomuzun, görüşülüp, tartışılması gereken bir konu. Şu anlamda söylüyorum. Cezalarda önemli olan caydırıcılık hususu. Şüphesiz bu her ceza için geçerli ama toplumun huzurunun toplumunun değerlerini çok ciddi ölçüde sarsan bu tür büyük suçlarda caydırıcılık çok daha önemli."

MACRON'A TEPKİ

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlaması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu durumun ifade özgürlüğüne girdiğini açıklaması yönündeki soru üzerine Şentop, şunları söyledi:

"Peygaber efendimizin bir gün sohbet ederken ashabına, arkadaşlarına söylediği bir söz var. İnsanları ailenize, akrabalarınıza sövmelerini istemeyin diyor. Bunun üzerine birisi diyor ki, 'Ya Resulallah hiç insan anne ve babasına sövülmesini ister mi diyor. Siz başkalarının anne, babalarına söverseniz onlar da sizin anne babalarınıza söver' diyor. Dolayısıyla ben Macron'un İslam'ın lideri Peygamber efendimize bu dünyadaki 2 milyara yakın İslam ümmetinin uğruna hayatlarını feda etmeyi göze alacağı bir insana, bir Peygambere bu şekilde hakaret edilmesinin ifade özgürlüğü içerisinde bulunduğunu söylüyorsa; kendisine, kendi değerlerine, kendi ailesine, başka verdiği ne değer varsa bunlara karşı yapılacak hakaretleri de ifade özürlüğü içerisinde olduğunu kabul ediyor demektir. Bunun yolunu açar. Bu tür değerler, inançlar, dünya görüşleri insanların kutsalları üzerinde konuşurken herkesin dikkatli olması gerekir. Bunları korumak din özgürlüğünü korumanın da bir gereğidir. Gerek insan hakları sözleşmesi çerçevesinde gerekse başka sözleşmelerde insanların inandığı değerleri olan inancını korunması esastır. Aksi halde toplumda huzursuzluklar ortaya çıkacak başka kötü hadiselerin müsebbibi olmuş olur. Bu noktada meydana gelecek şeylerin sorumluluğu bence manevi fail olarak Macron'a yazılmalıdır, yazılacaktır Avrupa'da."

TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop Çok sınırlı olarak, belli suçlara idam cezası olmalı

Mustafa Şentop, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 18:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop Çok sınırlı olarak, belli suçlara idam cezası olmalı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle aile hekimlerine 3 ay boyunca 3 bin TL ek ödeme yapılacak 7 yıl önceki davadan ceza alan AK Partili Belediye Başkanı Aydın tutuklandı Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e tavsiye: Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılsın Armand Traore, Rizespor kariyerini dikkat çeken ifadelerle anlattı: Kaldığım evden beni attırdılar Beşiktaş, yeni transferlerin gol attığı karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor'a karşı 3-0 kazandı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den orta saha transferi açıklaması: Taraftarı mutlu edeceğiz A Milli Takım'da Mert Hakan Yandaş aday kadrodan çıkarıldı Almanya'da cani anne, 5 çocuğunu uyuşturucu ilaç verdikten sonra boğarak öldürmüş Cezaevine gönderilen babanın kızıyla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı Meteoroloji, 4 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Hollanda U21, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'nun da forma giydiği maçta Belarus U21'i 7-0 mağlup etti Sakarya Valiliği'nden tarım işçilerine saldırı iddiası ile ilgili açıklama geldi Futbolcunun koronavirüs testinin pozitif olduğu devre arasında öğrenilince maç iptal edildi Bakan Akar, Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Fransa'ya sert çıktı: Her aklına geleni yapabileceğini zannediyor Gıda mühendisinin anlık dalgınlığı hayatına mal oldu! Boşluğa düştüğü anlar kamerada
Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş Otel odasında cansız bedeni bulunan hakim, kazara kendini vurmuş         
17:01
13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı 13 yaşındaki kız çocuğu, eski sevgilisi tarafından cadde ortasında bıçaklandı         
16:50
Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti Eylül bebeğin vücuduna çamaşır suyu enjekte eden cani anne, suçunu mektupta itiraf etti         
16:50
Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu Jorge Messi, oğlu Lionel Messi'nin 700 milyon euroluk serbest kalma maddesinin geçerli olmadığını savundu         
16:00
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşırttı         
15:53
Dünya Sağlık Örgütü Dünya Sağlık Örgütü "Mümkün değil" demişti! Rusya Savunma Bakanı'nın koronavirüs aşısı olduğu ortaya çıktı         
15:38
Türkiye'de ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri belli oldu Türkiye'de ağustos ayında en çok haber konusu olan ünlü isimleri belli oldu         
15:08
Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu Wanda Nara bikinili fotoğraflarını oğluna çektirdi, sosyal medyada yine gündem oldu         
15:08
Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu         
15:07
87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu 87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu         
14:15
Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu         
14:07
Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı         
14:03
Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti         
13:45
Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı Arda Turan, gösterdiği performansla taraftarların büyük beğenisini kazandı         
13:39
3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı 3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı         
12:31
Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü         
12:29
Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü Ünlü oyuncu Birol Ünel, 59 yaşında kansere yenik düştü         
12:24
Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı Gönül verdiği işi İran'da yapamayan fenomen, Türkiye'ye yerleşip büyük paralar kazanmaya başladı         
12:02
Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü Vicdansızlar, köpeği kimyasal boyayla kaplana dönüştürdü         
12:01
İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti İkbal Gürpınar'ın babası koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
11:55
Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan Erdoğan'ın davetlerine katılan Seda Sayan "Yandaş mısınız?" sorusuna cevap verdi         
11:37
Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor Gambiyalı amatör futbolcu Yahya Jarju, takımından ayrılıp bici bici satarak geçimini sağlıyor         
11:37
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "CHP'yi bölemez" dediği İnce, 'Memleket Hareketi'nin ilk durağında bir avuç kalabalığa seslendi         
11:31
Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada Genç kızın şarkı söylerken çektiği videoya, tavandan düşen annesi damga vurdu! O anlar kamerada         
10:12
Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor Bartın'da muhtarın tesadüfen keşfettiği şelale, ziyaretçi akınına uğruyor         
09:50
Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu Fotokapana takılan kurt sürüsü, az kalsın çoban köpeğiyle burun buruna geliyordu         
09:17
Uyuşturucu taciri firari hükümlü, ağaç kovuğunda yakalandı Uyuşturucu taciri firari hükümlü, ağaç kovuğunda yakalandı         
08:40
Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım Seda Sayan'dan İstanbul Sözleşmesi çıkışı: İptal edilirse gerekirse Erdoğan'a yalvarırım         
08:30
Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat liderinin ifadesi ortaya çıktı: Bir yanlış yaptık ama büyütülecek bir şey yok         
07:51
MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu MasterChef Türkiye'ye Danilo Zanna'nın verdiği Masterclass'ın kazananı belli oldu         
07:37
Biri Kıbrıslı Türk, iki kadını öldürüp cansız bedenleri dondurucuda saklamış Biri Kıbrıslı Türk, iki kadını öldürüp cansız bedenleri dondurucuda saklamış         
20:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2020 01:28:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop Çok sınırlı olarak, belli suçlara idam cezası olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei