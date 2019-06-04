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TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı

28 dakika önce

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (3)TEKİRDAĞ'DA HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTITBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki programının ardından memleketi Tekirdağ'a gelerek burada hemşerileriyle bayramlaşma törenine katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (3)
TEKİRDAĞ'DA HEMŞEHRİLERİYLE BAYRAMLAŞTI
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'daki programının ardından memleketi Tekirdağ'a gelerek burada hemşerileriyle bayramlaşma törenine katıldı. Merkez Süleymanpaşa ilçesinin sahil dolgu alanında düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri eksiksiz bulunurken, çok sayıda vatandaş da katıldı. Bayramlaşma töreninin ardından kısa bir açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şunları söyledi
Değerli hemşerilerim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum, nice bayramlara sağlık afiyetle erişelim. Sabah bayram namazını Diyarbakır'da kıldım, bayramdan sonrada yaklaşık saat 11.00'e kadar Diyarbakır'daydım. Orada vatandaşlarımızın Diyarbakırlı kardeşlerimizin selamları var buraya Tekirdağ'a. Tabi biz burada çok güzel şartlarda bayram yaparken bizim sınırlarımızda, sınır içerisinde ve sınır ötesinde milletimizin, vatandaşlarımızın güvenliği için canını feda etmeyi göze alan güvenlik güçlerimizin operasyonları var. Bu faaliyetleri, bu fedakarlıkları sayesinde biz burada rahat bir şekilde bayram yapıyoruz. O bakımdan duamız Cenab-ı Haktan sınır boylarında, sınır içinde sınır ötesinde milletimizin emniyeti güvenliği için koşturan güvenlik güçlerimize yardım etsin, muzaffer eylesin. Tabii ki bu operasyonlar sırasında geçtiğimiz son bir kaç gün içerisinde şehit olan güvenlik güçlerine mensup kardeşlerimiz, vatandaşlarımız var Cenab-ı Haktan onlara rahmet diliyoruz, Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz. Gazilerimize de en kısa zamanda şifalar niyaz ediyoruz.
Şentop, bayramlaşmanın ardından kentteki evine geçti.
TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:56 Kaynak: DHA
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