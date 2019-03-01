Tekirdağ TBMM Başkanı Şentop, Memleketi Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, memleketi Tekirdağ'daTürkiye Büyük Millet Meclesi (TBMM) Başkanlığı'na seçilen Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, ilk yurt ziyaretini yaptığı memleketi Tekirdağ'da büyük ilgi ile karşılandı.

TBMM Başkanı Şentop, memleketi Tekirdağ'da



Türkiye Büyük Millet Meclesi (TBMM) Başkanlığı'na seçilen Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, ilk yurt ziyaretini yaptığı memleketi Tekirdağ'da büyük ilgi ile karşılandı.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ilk ziyaretini yaptığı memleketi Tekirdağ'a üzerinde Türk Cumhuriyeti yazılı açıkla Çorlu Havalimanı'na indi. Şentop'u Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ile çok sayıda vatandaş ve partililer karşıladı. Tekirdağ'a geçen Şentop, Eski Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilere yaptığı kısa açıklamada,



doğduğu, büyüdüğü şehirde olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Ankara'daki işler bittikçe Tekirdağ'a gelerek hemşehrileri ile birlikte olacağını söyledi.



Cuma namazı çıkışında vatandaşlarla da selamlaşan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Bundan aşağı yukarı iki hafta önce yine Tekirdağ'daydık, yine programlar vardı. Ankara'ya gittik, Ankara'da Pazar günü mecliste yapılan seçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildim. Tekirdağ benim memleketim, burada doğdum, aşağı yukarı üniversiteye gidene kadar 1968'den 1986'ya kadar buralarda bilhassa bu yolda bu camide çok vaktimiz geçti. Benim dedem bu caminin müezziniydi, 35 yıl kadar burada müezzinlik yaptı. Onunla beraber, küçüklüğümüz çocukluğumuz daha sonra gençliğimiz buralarda geçti. Buradaki esnafın babaları ile dedeleri ile tanışıklığımız, selamlaşmamız vardı, ellerini öptük, sarıldık bayramlaştık. Bu bakımdan Tekirdağ'da olmaktan sürekli memnun olduğum gibi meclis başkanı olarak ta burada bulunmaktan ve ilk defa Ankara dışında farklı bir şehirde ama ilk defa Tekirdağ'da olmaktan ayrı bir memnuniyet duyuyorum. Tanıdıklarımız çok, hepsi ile Cuma çıkışında, cami çıkışında selamlaştım. Şimdide tekrar programlarımız var, inşallah buradan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne gidiyoruz. Oraya bir ziyaret arkasından valiliğe geçeceğiz daha sonra bugün burada biraz hasbi hal edeceğiz, hasret gidereceğiz ama bundan sonrada hafta sonları başta olmak üzere Ankara'da işlerimiz azaldığı zaman, bittiği zaman geleceğimiz ilk yer Tekirdağ olacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerimize, kardeşlerimize, komşularımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gösterdikleri ilgi teveccüh bakımından dedi.



TBMM Başkanlığı'nın çok önemli bir görev olduğunu söyleyen Şentop, Cumhurbaşkanımızın bulunduğu protokol olarak sıradan sonra TBMM Başkanlığı ikinci sırada yer alıyor. Bir taraftan da temel üç erk biliyorsunuz, yasama, yürütme, yargı. Yasamanın başında meclis başkanı olmuş oluyor. Böyle bir görev, şeref, onur duyulacak bir görev tabi bu mecliste milletvekillerimizin oylarıyla oldu ama öncesindeki süreçte de Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile oldu değerlendirme yapıldıktan sonra. Benim adaylığım için bir kanaat ortaya koydular, ihsan ettiler. Onun içinde Cumhurbaşkanımıza da huzurlarınız da çok teşekkür ediyorum. Bu tabi sadece şahsıma bir teveccüh değil, aynı zamanda Trakya'ya, Rumeli'ye, Tekirdağ'a bir teveccüh. Biliyorsunuz geriye dönüp baktığımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nı sadece Tekirdağ'da değil, Trakya'dan bir milletvekiline nasip olmuş değil. Bunun getirdiği sorumluluklar var, güçlü, tecrübeli ekibimiz var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun teveccühleri, tavsiyeleri her zaman yol göstericiliği çok önemli bizim için ama sizlerin de duaları, desteklerini biliyorum, bunları hissediyoruz. Her zaman bizimle beraber hep birlikte olacağız kimsenin buna şüphesi olmasın. Daha önce bu sokaklarda gezen kimse halen aynı kişi karşınızda bunda bir değişiklik olmadı, olmayacak bundan sonra dedi.



Esnafları da ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'ne geçti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

AK Partili Selçuk Özdağ: Yeni Parti İhtiyaç ki Konuşuluyor

Yeni Parti İçinde Yer Alan İsim Konuştu: Ekonominin Yansıması Seçimlere Yansıyacaktır

MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek