TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da - Son Dakika

TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da(3)ÇORLU TİRCARET VE SANAYI ODASI'NI ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da(3)

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ÇORLU TİRCARET VE SANAYI ODASI'NI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Oda başkanı İzzet Volkan ve oda üyelerince karşılanan Şentop, iş insanlarıyla yapacağı toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerli otomobil üretimi konusundaki soru üzerine Şentop,öBununla ilgili bir tanıtım yapılmıştı, Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla. Bu konuda Türkiye önemli bir adım atıyor. Bu günün ve geleceğin teknolojisini esas alarak yerli otomobil üretmek için faaliyet başlatıldı ve açıklanan takvim dahilinde bu salgın sürecine rağmen, bütün dünyada bir çok çalışmalar, faaliyetler, açılışlar, temel atma törenleri ertelenirken, yarın inşallah projenin ilk adımı atılmış olacak, planlandığı gibi de devam edecek hayırlı olsun şimdiden inşallah" dedi.

'AYASOFYA BİR UKDEYDİ'

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili soru üzerine Şentop, "Tarihi bir karardı Danıştayı'n kararı ve tabi arkasından Cumhurbaşkanımızın Ayasofya'nın açılışıyla ilgili imzalamış olduğu kararname. Ayasofya, aşağı yukarı 5 asır gibi bir zaman cami olarak İstanbul'da faaliyet göstermişti. 1934 yılından itibaren müzeye dönüştürüldü. Ama o tarihten bu yana, Türkiye'de yaşayan bütün vatandaşlarımız Ayasofya'nın o mahzun halini, cami olması gerektiği halini, ibadet edilemeyen bir mekan olarak üzüntüyle karşılıyordu. Bir ukdeydi milletimizin içinde. Bu konuda önemli bir adım atıldı. İnşallah önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da ilk cuma namazıyla beraber ibadete açılmış olacak. Bu Türkiye'nin bir psikolojik sınırı aşması anlamında uluslararası alanda önemli bir adım olarak görüyorum"diye konuştu

Mustafa Şentop, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 10:01 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da - Son Dakika
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