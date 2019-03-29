Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Tekirdağ'da, 57 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

Tekirdağ Tekirdağ'da, 57 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

18 dakika önce

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında durdurulan iki araçta yasadışı yollarla Yurt dışına çıkmak isteyen 57 kaçak göçmen yakalanırken, 2 sürücü ve organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yol kontrolü esnasında durdurulan iki araçta yasadışı yollarla Yurt dışına çıkmak isteyen 57 kaçak göçmen yakalanırken, 2 sürücü ve organizatör gözaltına alındı.

Tekirdağ- Çanakkale D-110 karayolu üzerinde yol kontrolü yapan jandarma ve polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 ACE 713 ve 52 AC 155 plakalı araçları durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörlük şüphelileri A.U. ve S.İ.G. gözaltına alındı. Araçlarda ayrıca 4 lastik bot, kürekler ve pompa ele geçirildi. Kaçak göçmenler işlemlerinin arından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:18 Kaynak: DHA

Polis, Çanakkale, Jandarma, Tekirdağ, Güncel
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