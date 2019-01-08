Tekirdağ Tem'deki Cinayetin Zanlısı Gözaltına Alındı

Tem'deki cinayetin zanlısı gözaltına alındı Tekirdağ
'ın Saray
ilçesinde TEM yolu kenarında silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Atanur Ayberk'in cinayet zanlısı olarak Murat D., gözaltına alındı.
TEM'in Saray ilçesine bağlı Beyazköy
Merası yakınlarından 13 Aralık
2018 günü Atanur Ayberk, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ayberk'in öldürülmeden önce de darp edildiği ve yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Cinayetin ardından güvenlik güçleri geniş kapsamlı araştırma başlattı. Çorlu
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Murat D.'nin ilçede bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Murat D.'yi yakaladı. Poliste susma hakkını kullandığı belirtilen, şüpheli soruşturmasının yürütüleceği Saray İlçe Jandarma
Komutanlığı'na teslim edildi.
Jandarma Murat D. ile ilgili soruşturması sürdürüyor.