Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Tem'deki Cinayetin Zanlısı Gözaltına Alındı

Tekirdağ Tem'deki Cinayetin Zanlısı Gözaltına Alındı

50 dakika önce

Tem'deki cinayetin zanlısı gözaltına alındıTekirdağ'ın Saray ilçesinde TEM yolu kenarında silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Atanur Ayberk'in cinayet zanlısı olarak Murat D., gözaltına alındı.

Tem'deki cinayetin zanlısı gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde TEM yolu kenarında silahla başından vurularak öldürülmüş halde bulunan Atanur Ayberk'in cinayet zanlısı olarak Murat D., gözaltına alındı.

TEM'in Saray ilçesine bağlı Beyazköy Merası yakınlarından 13 Aralık 2018 günü Atanur Ayberk, başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Ayberk'in öldürülmeden önce de darp edildiği ve yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Cinayetin ardından güvenlik güçleri geniş kapsamlı araştırma başlattı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayet zanlısı Murat D.'nin ilçede bir evde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, Murat D.'yi yakaladı. Poliste susma hakkını kullandığı belirtilen, şüpheli soruşturmasının yürütüleceği Saray İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.

Jandarma Murat D. ile ilgili soruşturması sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:37 Kaynak: DHA

Saray, Güncel
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