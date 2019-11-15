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Tekirdağ terör görgütü el kaide üyesi tekirdağ'da yakalandı

6 saat önce

Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandıTerör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra üyesi olduğu belirlenen 1 şüpheli, Tekirdağ'da jandarma tarafından yakalandı.

Terör görgütü El Kaide üyesi Tekirdağ'da yakalandı

Terör örgütü El Kaide'nin Suriye kolu olan El Nusra üyesi olduğu belirlenen 1 şüpheli, Tekirdağ'da jandarma tarafından yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri DEAŞ ve El Nusra terör örgütleriyle irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, terör örgütü El Kaide ile bağlantısı olduğu ve Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'ne gelerek izini kaybettirmeye çalıştığını belirledi. Jandarma eve düzenlediği operasyonda M.O.'yu gözaltına aldı. M.O'nun Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttüğü, örgüt adına nöbet tuttuğu ve maaş aldığı da ileri sürüldü. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ terör görgütü el kaide üyesi tekirdağ'da yakalandı

Jandarma, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 04:15 Kaynak: DHA
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