Tekirdağ terzihaneye silah ticareti operasyonu 5 kişi gözaltında - Son Dakika
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Tekirdağ terzihaneye silah ticareti operasyonu 5 kişi gözaltında

6 saat önce

Terzihaneye silah ticareti operasyonu: 5 kişi gözaltındaTEKİRDAĞ'da bir terzihanede silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yönelik düzenlediği operasyonda, imal edilmiş tabancalar, fişek ve tabancaları tadil etmeye yarayan malzemeler ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Terzihaneye silah ticareti operasyonu: 5 kişi gözaltında

TEKİRDAĞ'da bir terzihanede silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yönelik düzenlediği operasyonda, imal edilmiş tabancalar, fişek ve tabancaları tadil etmeye yarayan malzemeler ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında bugüne kadar farklı tarihlerde yapılan 9 ara yakalamada; 10 adet değişik çap ve markalarda tabanca, 43 adet fişek 8 adet şarjör ele geçirildi.

Polis, alınan bir istihbarat üzerine yaptığı çalışmada kentteki bir terzihanede silah ticareti yapıldığını belirledi. Terzihane ve tespit edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 96 fişek, terzihane olarak kullanılan işyerinde gaz ve tabancaları tadil etmek için kullanılan çok sayıda alet, matkap, silah gövde ve namlu parçaları ile değişik silahlara ait şarjörler ele geçirildi. Silahla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Tekirdağ terzihaneye silah ticareti operasyonu 5 kişi gözaltında

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
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