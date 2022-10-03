Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toplanacak olan Tekirdağ TSO Meclisi, yapacağı seçimle Meclis Başkanı ve Meclis Divanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu ve TOBB Genel Kurulu delegelerini belirleyecek.

Kaynak: AA

Cengiz Günay, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı - Son Dakika

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