Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı - Son Dakika
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Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı

03.10.2022 09:58
Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleştirildi. Seçimi Cengiz Günay'ın listesi kazandı.

Tekirdağ TSO'da meclis üyeliği seçimleri, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı.

Seçimlerde mevcut başkan Cengiz Günay tek liste ile seçime girdi.

Odaya kayıtlı üyelerden 747'sinin oy kullandığı seçimde, 3 oy geçersiz sayıldı, Günay 744 oy aldı.

Günay, yaptığı açıklamada, bütün üyelere teşekkür etti.

Seçim sonuçlarının kesinleşmesinin ardından toplanacak olan Tekirdağ TSO Meclisi, yapacağı seçimle Meclis Başkanı ve Meclis Divanı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu ve TOBB Genel Kurulu delegelerini belirleyecek.

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Kaynak: AA

Cengiz Günay, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ TSO Meclis ve Meslek Komiteleri seçimi tamamlandı - Son Dakika
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