Tekirdağ ticari anlaşmazlık yaşadığı kişiyi aracıyla ezmeye kalktı - Son Dakika
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Tekirdağ ticari anlaşmazlık yaşadığı kişiyi aracıyla ezmeye kalktı

6 saat önce

Ticari anlaşmazlık yaşadığı kişiyi aracıyla ezmeye kalktıTEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan H.Y., ticari anlaşmazlık yaşadığı K.Ç.'yi yolda sürürken aracı ile ezmeye çalıştı.

Ticari anlaşmazlık yaşadığı kişiyi aracıyla ezmeye kalktı

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde yaşayan H.Y., ticari anlaşmazlık yaşadığı K.Ç.'yi yolda sürürken aracı ile ezmeye çalıştı. Aracın çarpmasından son anda kurtulan K.Ç., polis karakoluna sığınırken, olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kapaklı'nın Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında ticari anlaşmazlık H.Y. ile K.Ç., arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın anlaşmazlıkla noktalanmasının ardından iddiaya göre H.Y., hafif ticari aracı ile K.Ç.'yi takibe aldı. K.Ç., Mithatpaşa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isterken H.Y., aracı ile hızla ona çarpmak için üzerine sürdü. Araç orta refüje çarparken K.Ç., şans eseri yere düşerek yara almadan kurtuldu. Yaşadığı olayın şokunu kısa sürede üzerinden atan K: Ç., koşarak hemen karşıda bulunan polis merkezinin içine girdi. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. K.Ç.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan H.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tekirdağ ticari anlaşmazlık yaşadığı kişiyi aracıyla ezmeye kalktı

Kapaklı, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:06 Kaynak: DHA
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