Son Dakika Haberleri: Tekirdağ Tır'a Arkadan Çarpan Aracın Sürücüsü Yaralandı

Tekirdağ Tır'a Arkadan Çarpan Aracın Sürücüsü Yaralandı

6 dakika önce

Tır'a arkadan çarpan aracın sürücüsü yaralandıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Erdoğan, yaralandı.

Tekirdağ Tır'a Arkadan Çarpan Aracın Sürücüsü Yaralandı, System.String[]
Tır'a arkadan çarpan aracın sürücüsü yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde önünde seyreden TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Erdoğan, yaralandı.

Kaza, bu gece Sultanköy Mahallesi'nde meydana geldi. Marmara Ereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi istikametine giden İsmail Erdoğan yönetimindeki 59 VE 539 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Hüseyin Cabbar'ın kullandığı 34 ZDG 82 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü Erdoğan yaralandı. Kazayı görenlerin çağırdığı ambulans ile Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan, tedavi altına alınoı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:05 Kaynak: DHA

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