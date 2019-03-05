Tekirdağ Tır'a Arkadan Çarpan Otomobildeki 2 Afganlı Öldü
45 dakika önce
Tekirdağ'da otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Afganistan uyruklu 2 kişi ölürken, İranlı 1 kişi yaralandı.
Tekirdağ
'da otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Afganistan
uyruklu 2 kişi ölürken, İranlı 1 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan otomobilin İranlı sürücüsü ise kaçtı. Kaza, gece yarası Tekirdağ- Malkara
karayolunun İnecik mevkisinde meydana geldi. İranlı sürücünün kullandığı belirtilen 34 KD 9862 plakalı otomobil önünde seyreden Kerem S.'nin kullandığı 17 AAK 422 plakalı TIR'a arkadan şiddetli şekilde çarptı. Kazada otomobilde bulunan Afganistan uyruklu 2 kişi ölürken, İran uyruklu bir kişi de yaralandı. Otomobilin İran uyruklu olduğu belirtilen sürücüsü ise hafif yaralarla atlattığı kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Yaralı İranlı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada ölen 2 Afganlının kimlikleri belirleme çalışmaları sürüyor. Jandarma
kimliğini belirlediği İranlı şoförü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:10 Kaynak: DHA
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