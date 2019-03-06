Tekirdağ Tır Dorsesinin Üzerindeki 10 Tonluk Vinç Yola Düştü
37 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki TIR'ın üzerindeki 10 tonluk vinç, bağlantı yerinden çıkarak yola savruldu.
Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde seyir halindeki TIR'ın üzerindeki 10 tonluk vinç, bağlantı yerinden çıkarak yola savruldu.
Olay, Cami Atik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Malkara Organize Sanayi Bölgesi
'nde Tuncay A. yönetimindeki 59 LJ 283 plakalı TIR'ın dorsesine yüklenerek, ilçedeki bir kömür ocağına götürülmek istenen yaklaşık 20 metre uzunluğunda ve 10 ton ağırlığındaki vinç, Şehit Temizer Caddesi üzerinde bağlantı yerinden çıkarak yola düştü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Cadde bir süre trafiğe kapanırken, savrulan vinç, başka bir vinçle yeniden dorseye yüklenerek, kömür ocağına götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:42 Kaynak: DHA
Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu
Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı'na Şok Suçlama: Kardeşimi Sen Kovdurdun
Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Detaylar Belli Olmaya Başladı
AK Parti'nin İlk Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış: Hükümet Suriye'de 2 Hata Yaptı