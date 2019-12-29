Tekirdağ -tır'la çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ -tır'la çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Tekirdağ -tır'la çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı

6 saat önce

TEKİRDAĞ'da, otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'da, otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada aynı aileden 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Süleymanpaşa ile Hayrabolu ilçesi arasındaki Karadeniz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Serkan K, yönetimindeki 59 TD 075 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola hatalı çıkmaya çalışan Ünver Ö.?nün kullandığı 22 AAL 352 plakalı TIR'a sol arka tarafından hızla çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden sürücü Serkan K., Batuhan K., Pelin K., Selin K., Aysel K. ve Özkan K. yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, kaza kırım ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3'ü çocuk 6 yaralı Tekirdağ'da hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin önlem aldığı bölgede, kaza nedeniyle Süleymanpaşa-Hayrabolu karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolu, araçların çekilmesiyle yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ -tır'la çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı

Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Takla atıp, cayır cayır yanan otomobilden burunları bile kanamadan kurtuldular
Hande Yener ve Demet Akalın, çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesi için Erdoğan'ı ziyaret etti Alkollü sürücü makas attı, faciadan dönüldü Demet Akalın ve Hande Yener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Son Dakika Haberleri
08:36 İşaret diliyle İstiklal Marşı - Son Dakika
08:35 Antalyalılar zirvede kar, sahilde deniz keyfi yaptı - Son Dakika
08:35 Belediye otobüs şoförü Gülgün, kızlarını okutuyor - Son Dakika
08:34 Bakırcılık mesleğini antik kentte yaşatmaya çalışıyor - Son Dakika
08:34 Karslı Mirza'ya sürpriz doğum günü ziyareti - Son Dakika
23:44 İstanbul'da Silivri ve Çatalca'nın ardından Maltepe'de de kar yağışı başladı - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 08:51:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tekirdağ -tır'la çarpışan otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]