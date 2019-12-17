Tekirdağ tır'la çarpışan traktör, parçalara ayrıldı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ tır'la çarpışan traktör, parçalara ayrıldı: 1 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ tır'la çarpışan traktör, parçalara ayrıldı: 1 yaralı

6 saat önce

TIR'la çarpışan traktör, parçalara ayrıldı: 1 yaralıTEKİRDAĞ'da TIR'la çarpışıp parçalara ayrılan traktörün sürücüsü Ali Ceylan, ağır yaralandı.

TIR'la çarpışan traktör, parçalara ayrıldı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ'da TIR'la çarpışıp parçalara ayrılan traktörün sürücüsü Ali Ceylan, ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tekirdağ- Muratlı karayolunun Kayı Mahallesi sapağında meydana geldi. Ali Ceylan yönetimindeki 59 EC 640 plakalı traktör köy yolundan ana yola çıktığı sırada iddiaya göre, şerit ihlali yaptı. Traktör, Muratlı yönüne ana yolda seyreden E.T. yönetimindeki 59 AJ 326 plakalı TIR ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmada traktör parçalara ayrılırken, sürücüsü Ali Ceylan ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Ceylan, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Tekirdağ-Muratlı karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Jandarmanın çalışmasıyla trafik akışı tek şeritten sağlandı. Jandarma, kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü E.T.'nin ifadesine başvurup, soruşturma başlattı.

Tekirdağ tır'la çarpışan traktör, parçalara ayrıldı: 1 yaralı

Ali Ceylan, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:05 Kaynak: DHA
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