Tekirdağ TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Son Dönemde Ekonomimizde Olumlu Gelişmeler Var

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler varTÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var



TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil. Bu konuda oda ve borsalarımızdan gelen bizim de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak hükümetimize ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimi hayata geçti" dedi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Tekirdağ'da reel ve finans sektör temsilcileriyle bir araya gelerek iki sektör arasındaki diyalog güçlendirme konulu konferans düzenledi. Basına kapalı yapılan toplantı öncesinde açıklamalarda bulunan Hisarcıklıoğlu, "İlk defa reel sektördekiler ve bankacılar aynı masada buluşmuş oldu. Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun katılımıyla Anadolu'da diyalog toplantılarını başlattık. Dokuzuncu toplantıyı da Tekirdağ'da yapıyoruz. Burada tüm Trakya, il ve ilçeleri bir araya geldik. Bankalarımızın da genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları aramızdalar. İlk defa reel sektördekiler ve bankacılar aynı masada buluşmuş oldu. İş dünyası olarak sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı bankalarımızın üst yöneticileri ile doğrudan paylaşacağız. Önerilerimizi paylaşacağız. Bankalarımızın reel sektördekilerin dertlerini dinlemek için doğrudan sahaya inmesi bizler için çok önemli. Bizlerin dertlerini sıkıntılarını dinlemek için buraya gelmeleri inşallah Trakya'mız için hayırlara vesile olacak. Bu toplantılarla reel sektör ile finans sektörünü beraber bir arada daha iyi anlayacak ortak çözümler geliştireceğiz. Yani bu sıkıntılı süreci birlikte çalışarak atlatacağız. Her iki sektörün de güçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize ilettik. İletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşım imkanının açık tutulması bizler için hayati önemde" dedi.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde ekonomideki gelişmeleri değerlendirerek, şunları söyledi:



"Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeler var. Ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil. Bu konuda oda ve borsalarımızdan gelen bizim de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak hükümetimize ilettiğimiz dört sektördeki vergi indirimi hayata geçti. Hükümetimizi piyasaları canlandırmak için ilk adımı atmış oldu. Sonrasında da kısa çalışma ödeneği aktif hale geldi. Ödeme sıkıntısına düşen düzgün mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay vaadelendirme sağlandı. Ziraat ve Halk Bankası öncülüğünde İş Bankası ile Vakıflar Bankasıyla beraber konut kredisi faizleri düşürüldü. Bir önemli süreç, bugün aslında devrim niteliğinde beş yıldır takip ettiğimiz, ticari alacak sigortasının önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi için mevzuat çıktı. Bu özellikle Küçük Orta Boy İşletmeler için alacakların sigorta edildiği bir sistem, bugün itibariyle mevzuatı çıktı. Tüm bu önlemler piyasamıza moral vermektedir ve ticareti de desteklemektedir. Biz bu çalkantılı süreci geride bırakacağımıza inanıyoruz. Zira Türkiye'nin temelleri sağlamdır. Son 25 yılda çeşitli sıkıntıların hepsini atlattık. Biz Türkiye için varız. İnşallah buradaki istişarelerimiz hayırlara vesile olur."



Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Reel sektör ile bankacılık sektörü ülkenin ileriye gitmesi kalkınması, istihdamı ve büyümesi için ne yapmamız gerekiyorsa bugün onu konuşacağız ve tartışacağız. Her iki tarafın eksiği fazlası noksanı daha iyisi nasıl olur onu konuşacağız. Açık yüreklilikle tartışacağız. Toplantının sonunda gerekirse firmalarımız ile birebir görüşeceğiz" dedi.

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