Son Dakika Haberleri: Tekirdağ trafik kazası: 1 yaralı
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Tekirdağ trafik kazası: 1 yaralı

15 dakika önce

Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Tekirdağ trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gökmen Çağlar (26) yönetimindeki 34 LDK 08 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Haliçköy Mahallesinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Çağlar, olay yerine sevk edilen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:37 Kaynak: AA
Malkara, Güncel
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