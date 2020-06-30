TEKİRDAĞ Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandıTEKİRDAĞ, Edirne ve Kırklareli'de polisin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere düzenlediği operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi

TEKİRDAĞ, Edirne ve Kırklareli'de polisin uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere düzenlediği operasyonda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yönelik planlı çalışma yaptı. Çalışmada, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler belirlenerek, Tekirdağ'ın Malkara ilçesi, Kırklareli'nin Babaeski ilçesi ve Edirne'nin Keşan ilçesinde özel harekat polislerinin de desteği ve narkotik dedektör köpek Larissa'nın katıldığı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile tüfekler ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler edliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.M., S.M., S.D., H.Ç., H.M., O.T., A.U. ve A.K.,çıkarıldıkları mahkemece, 'Uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu temin etmek ve kullanmak' suçundan tutuklandı,1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu Ticareti, Trakya Bölgesi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:18 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa TEKİRDAĞ Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:33 Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı 11:01 Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 10:45 Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı 10:19 Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu 10:02 AB, yarından itibaren 14 ülkeye sınırlarını açıyor, listede Türkiye yok 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu 07:49 Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza 23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 19:57 Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti 19:11 Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler 18:49 Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Son Dakika: Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak
12:54
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
12:32
Son Dakika: AK Parti'de, Alpay Özalan ve Ali Şahin idare amirliğine getirildi
12:31
İstanbul Barosu çoklu baro sistemini protesto etmek için toplandı! İşte eylemin gerekçesi 5 maddelik kanun teklifi
12:25
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
12:24
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
12:15
Barcelona'da teknik direktör Setien ve futbolcular soyunma odasında tartıştı
12:12
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
12:09
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
12:04
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
11:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 13:37:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKİRDAĞ Trakya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]