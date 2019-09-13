Son Dakika Haberleri: Tekirdağ trakya için fırtına uyarısı
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Tekirdağ trakya için fırtına uyarısı

1 saat önce

Trakya için fırtına uyarısıTekirdağ'ın Malkara İlçesinde belediye hoparlörlerinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde, kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Trakya için fırtına uyarısı

Tekirdağ'ın Malkara İlçesinde belediye hoparlörlerinden çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması yönünde, kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Malkara Belediyesi tarafından, kuzey ve kuzey doğu yönlerinden kuvvetli ve şiddetli olarak gelmesi tahmin edilen fırtına şeklindeki şiddetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kent genelinde bulunan hoparlörlerden kısa süreli aralıklarla dikkatli olunması yönünde uyarı anonsları yapıldı.

'ÇATI UÇMASI, AĞAÇ DEVRİLMESİ YAŞANABİLİR'

Belediyeden yapıyan anonslarda, Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne için kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve şiddetli olarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmekte muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması halkımıza duyurulur denildi

Tekirdağ trakya için fırtına uyarısı

Trakya Bölgesi, Tekirdağ, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:27 Kaynak: DHA
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