Tekirdağ trakya'nın efes'i, perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tekirdağ trakya'nın efes'i, perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak - Son Dakika

Tekirdağ trakya'nın efes'i, perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak

7 saat önce

TEKİRDAĞ Trakya'nın Efes'i, Perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)

TEKİRDAĞ Trakya'nın Efes'i, Perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)

Tekirdağ trakya'nın efes'i, perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak

Trakya Bölgesi, Efes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
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