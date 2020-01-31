Tekirdağ trakya'nın efes'i, perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak - Son Dakika

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Tekirdağ trakya'nın efes'i, perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak
7 saat önce
TEKİRDAĞ Trakya'nın Efes'i, Perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:28 Kaynak: DHA
TEKİRDAĞ Trakya'nın Efes'i, Perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)
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