Tekirdağ trakya'nın efes'i, perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak - Son Dakika

TEKİRDAĞ Trakya'nın Efes 'i, Perinthos, turizme 'üst örtü' projesi ile kazandırılacak (DRONE GÖRÜNTÜLERİYLE)

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Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin