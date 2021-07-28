Tekirdağ TSO Başkanı Günay'dan "aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, koronavirüse (Kovid-19) karşı vatandaşlara tedbirlere uyma ve aşı olması çağrısında bulundu.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan salgının seyrinin, aşının bulunması sonrası düşüşe geçtiğini belirtti.

Aşının vaka sayılarına olumlu etkilerinin hem dünyada hem de Türkiye'de görüldüğünü aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Ülkemizde başlatılan aşı seferberliği neticesinde ülke genelinde birinci, ikinci ve üçüncü doz olmak üzere toplam 64,5 milyona yakın kişi aşı oldu. Ülke genelinde birinci doz aşı oranı yüzde 63'lere ulaşırken, Tekirdağ aşılama kategorisinde sarı renkte görünüyor. Bu nedenle mavi gözlü kentimiz Tekirdağ'a aşılama kategorisinde mavi renk yakışır diyerek hiç aşı olmayan ya da randevu alıp aşılarını yaptırmayan Tekirdağlılara aşılarını olmaları için çağrıda bulunuyorum.

Unutulmamalı ki hiç kimse kendini tek başına bu salgından koruyamadı, koruyamıyor. Hep birlikte el birliği ile bu salgının üstesinden geleceğimizi göz ardı etmemeliyiz. Bu bağlamda ne kadar çok kişi aşı olursa, özgürlüğümüzün de o kadar çok artacağının bilincinde olmalıyız. Vaka sayısında önceki dönemlere rağmen büyük ölçüde düşüş olmasına rağmen, son günlerde ilimizde yeniden artış görülmeye başlandı. Bu yüzden hepimizin daha dikkatli davranması gerekiyor çünkü salgının seyri hem ekonomik hem de sosyal hayatımızı derinden etkiliyor. Yeniden kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için aşı konusunda duyarlı olmalıyız."