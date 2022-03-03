Tekirdağ TSO, Bulgaristan ve Yunanistan'dan turist çekmek için çalışma başlattı - Son Dakika
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Tekirdağ TSO, Bulgaristan ve Yunanistan'dan turist çekmek için çalışma başlattı

03.03.2022 10:18
Tekirdağ TSO, Bulgaristan ve Yunanistan'dan turist çekmek için çalışma başlattı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Bulgaristan ve Yunanistan'dan daha fazla turistin kente gelmesi için çalışma başlattı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Bulgaristan ve Yunanistan'dan daha fazla turistin kente gelmesi için çalışma başlattı.

Tekirdağ TSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, iki ülkeden gelen misafirlerin Tekirdağ'ın alışveriş potansiyelini yükselteceğini belirtti.

Bu konuda yaptıkları çalışmaların meyvesini toplamaya başladıklarını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Bulgaristan ve Yunanistan'dan misafirlerimizin şehrimize gelmeleri ve burada alışveriş yapmaları için Tekirdağ TSO olarak uzun zamandır çalışmalarımız sürmekteydi. Bir komisyon oluşturduk. Komisyonumuzda yönetim kurulu üyelerimiz Muzaffer Destereci, Serdar Gül, Meclis Başkan Yardımcımız Hasan Keşkek, Meclis üyelerimiz Orhan Çebi, Arif Yılmaz, Hüseyin Öztekin, Semih Yavuz, Serkan Eriş ve genel sekreterimiz Aynur Yenipazarlı yer almaktadır.

Bu kapsamda oda olarak @tekirdagbazaar isminde bir instagram hesabı oluşturduk. Burada, işletmelerimize yaptıkları işle alakalı görseller ve tanıtımlar oluşturduk. Çalışmalar kapsamında oluşturduğumuz komisyonumuz tur şirketleri ile alışveriş turizmini Tekirdağ'a yansıtabilmek adına bazı görüşmeler yaptılar. Bu görüşmeler sonucunda Tekirdağ'ımıza ilk otobüsümüzü getirtmiş olduk."

Kurum olarak konuyla ilgili bütçe oluşturduklarını bildiren Günay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bütçe kapsamında desteklerimiz devam edecektir. Yeter ki turistlerimizi şehrimize, işletmelerimize alışveriş yapma amaçlı getirebilelim. Tekirdağ için önemli bir organizasyon. Bu organizasyonun içerisinde hizmet sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelere fayda sağlayacak, şehrin içerisinde ürünlerimizi satabilecek, ciro bazında işletmelerimize katkı sağlanacaktır. İlk otobüsümüzün şehrimize gelmesiyle birlikte yaptığımız çalışmaların, verdiğimiz emeklerin karşılığını alacağımızı düşünüyorum. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Komisyon içerisinde çalışan arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tekirdağ'ımızın ekonomik anlamda kalkınması ve işletmelerimize destek olmak için çalışmalarımız sürecektir."

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Bulgaristan, Yunanistan, alışveriş, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ TSO, Bulgaristan ve Yunanistan'dan turist çekmek için çalışma başlattı - Son Dakika


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