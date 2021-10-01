Tekirdağ TSO'daki photoshop dolandırıcılığı olayı - Son Dakika

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) çalışan bir personelin, iddiaya göre photoshop ile sahte belge hazırlayıp odayı zarara uğrattığı olayla ilgili kurumdan açıklama yapıldı.

Tekirdağ Ticaret Odası'nda çalışan bir personelin, photoshop ile sahte belge hazırlayıp, belge karşılığında gelen paraları kendi hesabına aktardığı iddiasıyla ilgili TSO Başkanı Cengiz Günay açıklama yaptı. Günay açıklamasında, "Dört-beş aydır takip ediyorduk. Delil ve evraklara ulaştık. Gerekli araştırmaları yaptık. Kendisi itirafta bulundu. Dosyayı hazırladık teslim ettik" dedi. - TEKİRDAĞ